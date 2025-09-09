Botafogo é o clube com maior superavit do Brasil na segunda janela

Capitaneado pelo sócio majoritário da SAF John Textor, o Botafogo, em números, teve protagonismo na última janela de transferências do futebol. Segundo o portal “Gato Mestre”, o Glorioso do empresário norte-americano é o clube brasileiro com o maior superavit após as movimentações do mercado.

O Mais Tradicional, assim, registrou um balanço positivo de R$ 196 milhões. Gastou R$ 164,2 milhões em reforços. O volante Danilo, ex-Palmeiras, é a principal contratação. O clube ainda trouxe nomes como o goleiro Neto e o atacante colombiano Barrera. Em contrapartida, o Botafogo obteve R$ 360,57 milhões com venda, principalmente com as saídas de John, Jesus, Jair e Cuiabano para o Nottingham Forest (ING), além de Gregore para o Al-Rayyan, do Qatar, e Almada para o Atlético de Madrid (ESP).