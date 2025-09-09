Bolívia x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Está na hora do fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, torcedor. Nesta terça-feira (9), a jornada terá todos os cinco jogos praticamente simultaneamente para a 18ª e final rodada do qualificatório da Conmebol. Uma destas partidas é entre Bolívia e Brasil, na altitude de El Alto (4.100m), nos arredores de La Paz, a partir das 20h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte, no entanto, começa a transmissão bem mais cedo, ao vivo, às 19h. Diego Mazur tem a honra da narração. Deyvid Xavier já foi convocado para comentar o embate. Já Christopher Henrique fica responsável por garantir as melhores reportagens do encontro entre os pentacampeões mundiais e os andinos.