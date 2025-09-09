Barcelona estreia em casa no Espanhol fora do Camp Nou

Jogo contra o Valencia será no Estádio Johan Cruyff devido a atrasos na reforma; sócios das últimas temporadas terão prioridade nos ingressos

O Barcelona confirmou nesta terça-feira (9) que o jogo da quarta rodada do Campeonato Espanhol contra o Valencia, marcado para o próximo domingo (14), será realizado no Estádio Johan Cruyff. Normalmente usado pela equipe feminina e pelo time B, o estádio vai receber temporariamente o time principal.

O motivo é que o Camp Nou ainda não recebeu autorização da Prefeitura de Barcelona para reabrir. As obras de reforma do estádio se estendem além do prazo previsto, adiando o retorno dos campeões espanhóis à sua casa tradicional.

De acordo com as regras da LaLiga, clubes não podem jogar em casa em estádios com menos de 8.000 lugares. O Johan Cruyff tem capacidade para 6.000 torcedores, mas a liga abriu uma exceção por se tratar de uma situação extraordinária.

Veja o comunicado do Barcelona:

“O Barcelona anuncia que o jogo da quarta rodada da LaLiga, domingo, 14 de setembro, às 21h, contra o Valência, não poderá ser realizado no Spotify Camp Nou. Estamos trabalhando para obter as licenças necessárias e esperamos abrir o estádio nas próximas semanas. Por isso, a partida vai acontecer no Estádio Johan Cruyff. Agradecemos aos nossos sócios e torcedores pela compreensão e apoio durante este processo complexo, mas emocionante, de retorno ao novo Camp Nou. Em breve, forneceremos mais detalhes sobre a organização do jogo e venda de ingressos.”