Ator de As Branquelas escolhe Atlético-MG e ‘vira’ membro da Galoucura: “Até morrer”

Boné repetido, impacto renovado

A imagem divulgada nesta segunda-feira (09) retoma um momento marcante de março, quando Marlon esteve em Belo Horizonte. Na ocasião, ele desfilou pelas ruas da capital mineira com o mesmo boné preto com o escudo do Alvinegro e posou para fotos com fãs e moradores.

À época, moradores trataram a visita como “surreal”, visto que o astro caminhava por ruas e locais mais incomuns a turistas. Ele também se encantou com o acolhimento recebido em terras mineiras e o carinho entre as partes ganhou raiz.

A repetição da imagem com o boné não passou despercebida e praticamente lhe garantiu um CPF. O próprio clube e torcedores brincaram sobre o mais novo torcedor e já o aceitaram na massa.

Convite para a Arena MRV

As redes sociais rapidamente se transformaram em ponto de encontro para manifestações de carinho e pedidos formais — e informais — para que Wayans volte ao Brasil. Torcedores pediram a presença do ator na Arena MRV, com direito a convite virtual para assistir à estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando do time.

O engajamento em torno do ator usando artigos do clube confirma uma tendência cada vez mais comum entre torcedores brasileiros: a valorização da imagem institucional por meio de referências culturais globais.

Sem contratos publicitários ou campanhas formais, o ator tornou-se um difusor informal da marca do clube em território internacional. Casos semelhantes têm ocorrido de forma cada vez mais costumeira.

Agenda do Atlético-MG

Se Marlon estiver mesmo atento saberá que o próximo desafio será crucial para as pretensões do clube na temporada. Com Sampaoli registrado no BID e pronto para reestrear pela equipes, o Galo encara a Raposa, no Mineirão, pelo duelo de volta da Copa do Brasil.

O clássico mineiro valerá, portanto, uma vaga às semifinais da competição. Para seguir vivo na Copa, o Alvinegro deverá reverter uma desvantagem de 2 a 0 no placar, construída no jogo de ida na Arena MRV. A bola rola às 19h30 desta quinta-feira (11) para o embate.

