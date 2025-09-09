Ancelotti analisa derrota da Seleção na Bolívia: ‘Jogo muito complicado’

Técnico relativiza revés, citando dificuldades do Brasil na altitude boliviana; para ele, porém, Brasil chegará bem para a tentativa do hexa

O técnico Carlo Ancelotti relativizou sua primeira derrota à frente da Seleção Brasileira. Após o revés por 1 a 0 para a Bolívia , em El Alto, nesta terça-feira (9/9), o comandante citou contextos negativos para o confronto, que garantiu vaga aos bolivianos à repescagem da Copa do Mundo.

Para o Mister, porém, há pontos positivos a se tirar do duelo, que encerrou as Eliminatórias da América do Sul. Afinal, viu-se um “esforço tremendo” dos jogadores brasileiros em campo.

“De positivo no jogo de hoje, vi o esforço do time, dos jogadores, porque é muito difícil jogar aqui. Isso já se sabia. Os jogadores fizeram um esforço tremendo, o jogo foi muito complicado, difícil. Pelo componente técnico, pelo componente físico”, afirmou.

Assim, Ancelotti segue confiante em seus jogadores. Ele tornou a lamentar as situações adversas do jogo, reclamando, inclusive, do pênalti marcado no gol único da partida.