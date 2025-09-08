Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zico lamenta morte de presidente que o vendeu e cita “problemas pessoais”

Zico lamenta morte de presidente que o vendeu e cita “problemas pessoais”

Dunshee de Abranches conquistou Libertadores e Mundial em 1981 pelo Flamengo, mas abriu mão do cargo após venda polêmica do ídolo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No último domingo, o Flamengo comunicou o falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, o único presidente campeão mundial da história do clube. O ex-dirigente faleceu aos 88 anos após uma longa batalha contra a doença de Alzheimer. Diante disso, Zico, maior ídolo da história rubro-negra, expressou seu pesar nas redes sociais, porém citou que teve problemas pessoais com o dirigente.

“Hoje Deus levou um grande ex-presidente do Flamengo. Que ele descanse em paz e Deus conforte os familiares. Tive problemas pessoais com ele, mas reconheço a importância dele para nossa geração”, escreveu Zico.

Advogado e dirigente esportivo, Dunshee de Abrantes marcou seu nome na história rubro-negra ao assumir a presidência em 1981, ano mais vitorioso do clube. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou Libertadores da América e o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool em Tóquio, títulos que consagraram a geração liderada por Zico, Júnior e Leandro.

Em 1983, Dunshee deixou o cargo após forte pressão da torcida, motivada pela venda de Zico para a Udinese, da Itália. A negociação, embora vista como inevitável pela situação financeira do clube na época, encerrou de forma precoce sua gestão.

A renovação de Zico

Um dos momentos mais emblemáticos da gestão de Dunshee de Abranches foi a renovação do contrato de Zico, que, aos 28 anos, já era um dos principais jogadores da Seleção Brasileira. Em 28 de maio de 1981, o jornal “O Globo” noticiou o interesse do Barcelona em contratar o craque. Após intensas negociações, o craque aceitou a proposta rubro-negra, que incluía 50 milhões de cruzeiros em luvas parceladas e um salário que aumentaria ao longo do contrato.

A fatídica venda e renúncia ao cargo

No entanto, em 1985, Dunshee de Abranches vendeu Zico para a Udinese por 2 bilhões de cruzeiros. A notícia pegou a torcida de surpresa e gerou uma onda de protestos. A venda foi aprovada em uma reunião do Conselho Deliberativo, mas não sem resistência. A pressão da torcida se intensificou, e a imagem de Dunshee de Abranches, que foi retratada de forma caricata na imprensa, acabou por agravar a situação. O dirigente, assim, acabou renunciando ao cargo em agosto, após uma derrota humilhante para o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar