Zagueiro do Athletic Bilbao é suspenso após tomar remédio contra calvície

Yeray Alvarez só poderá voltar aos gramados em abril de 2026, depois do uso de um remédio contra queda de cabelo, que continha canrenona
Um fato curioso chamou a atenção do futebol europeu. Afinal, o zagueiro Yeray Alvarez, do Athletic Bilbao, foi suspenso por 10 meses pela Uefa por uso de canrenona, substância encontrada em uma medicação contra queda de cabelo.

Vale lembrar que o jogador, de 30 anos, testou positivo em um exame antidoping realizado no dia 1° de maio de 2025. Isso após a partida contra o Manchester United, pela Liga Europa. Assim, ele só poderá retornar aos gramados em abril de 2026.

Dessa forma, o atleta, que está afastado voluntariamente desde 2 de junho, admitiu o uso do remédio contra calvície e alopecia. Ele contém a substância, proibida pela AMA (Agência Mundial Antidoping).

— Athletic Club (@AthleticClub) September 8, 2025

Em 2016, o defensor recebeu o diagnóstico de câncer testicular, o que fez com que ficasse de fora dos gramados até 2018. Agora, ele só poderá voltar aos treinos dois meses antes do fim da suspensão, em fevereiro de 2026. Além disso, irá, em breve, esclarecer sobre o assunto.

“A Uefa reconhece que não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando provado que a ingestão da substância proibida se deveu ao uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo da sua companheira que continha essa substância, sem intenção de se dopar. O organismo federativo lembra que, de acordo com a regulamentação em vigor, o desportista é responsável pelos seus atos e, consequentemente, deveria ter confirmado se o medicamento era permitido antes de o consumir”, afirmou.

Futebol Internacional

