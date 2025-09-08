Vasco terá cinco novidades para o jogo decisivo contra o Botafogo

Fernando Diniz contará com dois titulares que desfalcaram o time nos últimos jogos e dois reforços que chegaram na janela / Crédito: Jogada 10

O Vasco iniciou, na tarde desta segunda-feira (8), a preparação para o clássico decisivo com o Botafogo, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na semana passada, o foco estava em melhorar a condição física dos jogadores e entrosar os reforços. Agora, os trabalhos estão direcionados ao jogo de quinta-feira (11), às 21h30, no Nilton Santos. A expectativa é de que Paulo Henrique e Tchê Tchê fiquem à disposição do técnico Fernando Diniz. Ambos já realizam trabalhos com bola após desfalcarem o Vasco por causa de problemas musculares. Paulinho também retorna depois de se recuperar de dores lombares que o tirou dos últimos dois jogos. A dúvida para o confronto é Thiago Mendes. O volante segue em recuperação de dores na panturrilha direita.