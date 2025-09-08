Vasco contrata novo diretor de negócios da SAF

Profissional terá como responsabilidade a área comercial da empresa na busca de novas receitas

O Vasco segue se reforçando, mas dessa vez fora de campo. Nesta segunda-feira (8), a SAF acertou a contratação de João Vitor Assunção, que assume o cargo de diretor de negócios. O jornalista Lucas Pedrosa divulgou primeiro a informação, que foi confirmada pelo Jogada10.

Vascaíno, João Vitor Assunção será responsável pela pasta comercial da SAF do Vasco. Suas atribuições incluem a busca por novos patrocínios e o desenvolvimento de produtos de merchandising e licenciamento da marca.