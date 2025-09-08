Sérvia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Sérvia e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (9) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo K da competição, no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado. Irlanda e Armênia completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias Como chega a Sérvia A Sérvia tem um duelo importante para buscar a classificação para a Copa do Mundo. A seleção está na segunda posição do Grupo K, com sete pontos em três jogos, logo atrás da Inglaterra, que tem 12 em quatro partidas. Dessa maneira, um triunfo nesta terça-feira coloca os sérvios na briga pela liderança, que garante a classificação direta para o Mundial. Além disso, a Sérvia faz uma campanha consistente nas Eliminatórias e ainda não sofreu gols. Ao mesmo tempo, o técnico Dragan Stojkovic poderá contar com seus principais jogadores, como Vlahovic, Mitrovic e Kostic. Como chega a Inglaterra Por outro lado, a Inglaterra vive boa fase nas Eliminatórias e está com 100% de aproveitamento. Mesmo ainda sem convencer sobre o comando do técnico Thomas Tuchel, os ingleses venceram os quatro jogos do Grupo K disputados até o momento e podem encaminhar a classificação para a Copa do Mundo em caso de mais um triunfo.