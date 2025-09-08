Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção desembarca na Bolívia para despedida nas Eliminatórias

Brasil entra em campo nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto
Jogada 10
Jogada 10
A Seleção Brasileira desembarcou na Bolívia para o jogo de despedida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado para o Mundial, o Brasil enfrenta a seleção boliviana nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto, acima de quatro mil metros de altitude. Portanto, o último compromisso será um grande teste físico para os comandados de Carlo Ancelotti.

A delegação brasileira chegou em Santa Cruz de la Sierra na noite desta segunda-feira (8). Afinal, a Seleção vai dormir na cidade e viajará para El Alto após o almoço de terça, direto para o estádio, que fica a 4.100 metros acima do nível do mar. A comissão técnica escolheu dormir na cidade para reduzir o impacto dos efeitos da altitude, como náuseas e dor de cabeça.

Será a primeira experiência de Carlo Ancelotti em estádios acima dos 2.500 metros. Afinal, quando era jogador, atuou em estádios da Cidade do México e Puebla, durante a Copa do Mundo de 1986. Porém, eles ficam abaixo da altura mínima que estudos indicam interferir na performance esportiva.

Em segundo lugar nas Eliminatórias, o Brasil soma 28 pontos. Já a Bolívia, por sua vez, ocupa o oitavo lugar, com 17. Todas as seis vagas diretas da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026 já foram preenchidas. Assim, resta a definição da repescagem. A Venezuela, em sétimo com 18, ocupa a vaga, mas pode perdê-la justamente para os bolivianos.

