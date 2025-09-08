Seleção desembarca na Bolívia para despedida nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira desembarcou na Bolívia para o jogo de despedida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado para o Mundial, o Brasil enfrenta a seleção boliviana nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto, acima de quatro mil metros de altitude. Portanto, o último compromisso será um grande teste físico para os comandados de Carlo Ancelotti.

A delegação brasileira chegou em Santa Cruz de la Sierra na noite desta segunda-feira (8). Afinal, a Seleção vai dormir na cidade e viajará para El Alto após o almoço de terça, direto para o estádio, que fica a 4.100 metros acima do nível do mar. A comissão técnica escolheu dormir na cidade para reduzir o impacto dos efeitos da altitude, como náuseas e dor de cabeça.