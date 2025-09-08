São Paulo aceita proposta e vende o atacante Henrique Carmo para o CSKA da Rússia

A negociação, de fato, se arrastou com algumas propostas anteriores. O CSKA já havia oferecido alguns bons milhões de doláres, recusados num primeiro momento pelo São Paulo. A cartada final, que foi aceita, tem o valor acima de 6 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 33 milhões), com mais 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) em bônus por metas.

O São Paulo vendeu mais uma de suas jovens promessas da base. O clube aceitou uma proposta do CSKA, da Rússia, pelo atacante Henrique Carmo, de 18 anos. Segundo a informação exclusiva do jornal Lance!, o negócio foi fechado neste último dia da janela russa. O jogador, inclusive, deve viajar ainda na noite desta segunda-feira (8) para acertar os detalhes finais.

Apesar de ser uma joia, a venda do jogador, entretanto, ocorre por causa da delicada situação financeira do clube. O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de quase R$ 1 bilhão. A diretoria, portanto, entende que a negociação de jogadores formados em Cotia é fundamental. A venda de ativos, aliás, é a principal forma de o time cumprir suas metas orçamentárias.

Jogador tinha contrato com o São Paulo até 2028

Henrique Carmo, de 18 anos, era visto como um dos grandes ativos do clube. O jogador, que recentemente renovou seu contrato até 2028, tinha uma multa rescisória de 65 milhões de euros (cerca de R$ 422 milhões). Antes do CSKA, o atacante já havia sido sondado por outros clubes europeus, como o PSV e o Shakhtar Donetsk.

Por fim, o desfecho do negócio precisa ser rápido por conta do calendário. A janela de transferências da Rússia se encerra nesta segunda, o que explica a pressa na viagem. Como informa a reportagem do Lance!, o atacante deve embarcar por volta das 22h. Chegando lá, ele deve assinar um contrato válido por três anos com o seu novo clube.