Santos pode comprar zagueiro que foi de afastado a titular no clube

Após treinar separado com Cleber Xavier, Zé Ivaldo ganhou nova chance com Vojvoda e pode permanecer em definitivo no Peixe

A decisão sobre a utilização do atleta passou pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que discutiu o tema com a diretoria alvinegra. A resposta foi positiva, e agora a presença do jogador em campo dependerá exclusivamente de critérios técnicos.

O Santos está a cinco partidas de ver ativada a cláusula de compra obrigatória do zagueiro Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro até dezembro. O contrato prevê a aquisição automática por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões) caso o defensor participe de 60% dos compromissos do Peixe em 2025.

Antes da chegada do treinador argentino, Zé Ivaldo havia perdido espaço com o então técnico Cleber Xavier e chegou a treinar separado do elenco principal. O cenário mudou, e ele voltou a ser considerado peça importante no elenco.

Atualmente, o Santos também conta com Adonis Frías, Alexis Duarte, Luan Peres e João Basso para o setor defensivo. Aliás, os dois últimos chegaram na última janela de transferência e saem na frente por uma vaga no time titular por conta das expectativas.

Enquanto esteve em baixa, o zagueiro chegou a despertar interesse de clubes da Arábia Saudita e do Japão. O Cruzeiro sondava possíveis destinos até que o Santos garantiu sua permanência, abrindo caminho para a possibilidade de compra definitiva até o fim da temporada.

O período afastado no Santos

Depois de uma má atuação contra o Mirassol, no dia 19 de julho, o Santos decidiu afastar o zagueiro do restante do elenco, que começou a realizar trabalhos em separado. O Peixe tomou a atitude justamente porque o defensor estava próximo de bater a meta, que obrigava o clube a comprar o jogador.