Santos estuda a contratação de atacante argelino

O Santos analisa a possibilidade de contratar o atacante Billal Brahimi, de 25 anos, atualmente sem clube desde o fim do vínculo com o Nice, da França, no início deste mês. A negociação é vista internamente como uma oportunidade de mercado. Isso porque após o fechamento da janela de transferências no Brasil, os clubes ainda podem inscrever atletas livres até 3 de outubro.
O Peixe conta com vagas abertas na lista do Brasileirão após as saídas recentes de jogadores como Aderlan, Gil, Deivid Washington, Diego Pituca, Gabriel Veron, João Paulo, Kevyson, Leo Godoy, Julio Furch e Luca Meirelles.
Segundo o jornal francês L’Équipe, o possível acordo com Brahimi prevê contrato de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada.
Brahimi atua preferencialmente pela ponta direita, setor em que o Santos hoje tem Gustavo Caballero e Robinho Jr. como principais opções. O técnico Juan Pablo Vojvoda também já utilizou improvisados na função, como Rollheiser, Barreal, Mayke e Gabriel Bontempo.
Formado no Middlesbrough, da Inglaterra, o atacante construiu a carreira no futebol francês, com passagens por Reims, Angers, Brest e Nice. Na última temporada, defendeu o St. Truiden, da Bélgica, em empréstimo, somando 28 jogos e dois gols.
Contudo, o clube ainda avalia os próximos passos antes de formalizar uma proposta. Caso o acerto avance, Brahimi chegaria para disputar posição em um setor que vem sendo constantemente ajustado por Vojvoda.