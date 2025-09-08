Sampaoli é registrado no BID e pode comandar o Atlético no clássico

Argentino teve o seu contrato publicado e está liberado para reestrear pelo Galo no jogo decisivo da Copa do Brasil

O treinador Jorge Sampaoli já está devidamente registrado para fazer sua reestreia pelo Atlético. Nesta segunda-feira (08), o argentino teve seu contrato publicado no BID da CBF e poderá comandar a equipe no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira (11), no Mineirão.

O principal imbróglio para a efetivação no Galo era a rescisão do contrato do antigo Cuca, que também foi publicada nesta segunda. Sampaoli assinou com o Atlético até junho de 2027, para a sua segunda passagem pelo clube alvinegro.