Saiba como será a reunião do Fluminense sobre SAF

Evento acontecerá nesta segunda-feira (8) no Salão Nobre das Laranjeiras, a partir das 20h, e terá transmissão ao vivo pela FluTV

Além disso, o objetivo da reunião é meramente informativo e não haverá nenhuma votação, conforme consta na pauta encaminhada aos conselheiros. A expectativa é que a proposta do fundo gerido pela LZ Sports, que reúne 15 torcedores milionários que dividirão cotas das ações do futebol do clube, tenha apresentação.

Os torcedores do Fluminense ficarão por dentro da SAF do clube nesta segunda-feira (8). O clube realizará uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar atualizações do tema. O evento acontecerá no Salão Nobre das Laranjeiras, a partir das 20h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela FluTV. Os sócios podem comparecer, mas as vagas serão limitadas em razão do espaço físico.

O processo deverá ter aprovação primeiro pelo Conselho Deliberativo para que aconteça uma Assembleia Geral com os sócios para aprovar ou não a mudança. A ideia da diretoria, aliás, é esperar a eleição para presidente do clube, na segunda quinzena de novembro, para dar prosseguimento ao processo da venda do futebol.

A última reunião do Conselho Deliberativo sobre SAF aconteceu no dia 14 de abril. Na ocasião, o Fluminense apresentou o projeto sobre a SAF e explicou o modelo que desejava aplicar. Assim, ressaltou que todos os documentos seriam apresentados ao conselho e que os sócios futebol, proprietários e contribuintes teriam a decisão final.

A SAF do Fluminense

O modelo da SAF do Fluminense contará com 15 torcedores milionários do clube adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter papel relevante na SAF, atuando como CEO.

O fundo que a Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense promete investir R$ 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de R$ 865 milhões. Dessa forma, o foco será nos resultados esportivos antes da busca por retorno financeiro.