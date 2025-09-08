Que situação! Lamine Yamal perde o passaporte na Turquia após goleada da Espanha

Atacante notou que estava sem o documento já no ônibus da seleção espanhola; apesar do retorno ao estádio, não o encontrou

As boas lembranças para Lamine Yamal em sua passagem pela Turquia ficaram restritas à goleada da Espanha por 6 a 0 em que o atacante contribuiu com duas assistências, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Isso porque, ao deixar o Estádio Konya Büyükşehir Belediye, na cidade de Konya, o jogador notou que estava sem o seu passaporte.

Yamal percebeu que não estava em poder do documento quando já estava dentro do ônibus da seleção espanhola. Depois de ter procurado o passaporte em sua bagagem, ele retornou ao estádio e verificou no vestiário utilizados pelos espanhóis. Para sua decepção, não estava lá. Assim, Yamal deixou a cidade sem o passaporte, conforme relatou o jornalista turco Emir Kiliccetin.