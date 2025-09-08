Promessa da seleção colombiana morre em acidente de carro

O jogador se destacou na Copa Bulls Sub-16, em fevereiro, com o seu clube. Além disso, também era considerado uma promessa da seleção colombiana e atuava pela seleção de base.

Seleção da Colômbia

A Seleção da Colômbia é uma das mais fortes da América do Sul. Inclusive, já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Antes, a seleção colombiana entra em campo nesta terça-feira (9), contra a Venezuela, às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Maturín, pela última rodada das Eliminatórias.

