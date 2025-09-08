Presidente do Bayern alfineta o Barcelona: “Se só comprar, de repente tem milhões em dívidas”

Uli Hoeness diz que clube agiu de forma responsável no mercado e cita problemas financeiros dos catalães, que afetaram a inscrição de atletas / Crédito: Jogada 10

Em entrevista coletiva, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, explicou o motivo pelo qual o clube não foi tão agressivo na última janela de transferências. Afinal, os bávaros só trouxeram o atacante Luis Díaz, do Liverpool, diferentemente de outros gigantes do continente que enfileiraram contratações. Dessa forma, o dirigente afirmou que gostaria de ter reforçado mais a equipe, porém só agiria de forma responsável. Ele, então, deu o exemplo do Barcelona que segue ativo no mercado mesmo com dívidas e sérios problemas financeiros. O clube catalão, inclusive, sofreu para conseguir inscrever todos os atletas na La Liga por não se adequar aos limites financeiros.