Patrocinador destaca força do Flamengo para justificar contrato milionário

Diretor comercial da Betano diz que fechou negócio com o clube "pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares"
O Flamengo fechou um contrato milionário com a Betano, nova patrocinadora máster. A casa de apostas vai pagar quase R$ 270 milhões por ano ao Rubro-Negro, sendo o maior do Brasil. Diante disso, o diretor comercial da empresa, Guilherme Figueiredo, falou pela primeira vez sobre o motivo de um contrato tão grande.

“São alguns pontos. Claro que o tamanho da torcida influencia. Mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante. Sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil, ele é mundial. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Além disso, o Flamengo disputa todas as competições que entra e tem uma organização no marketing que nenhuma outra equipe no Brasil tem”, disse antes de complementar.

“Por fim, o Flamengo fez um processo muito bem feito e que ainda incluiu várias outras modalidades, várias outras propriedades. Nós vamos atingir diretamente a Flamengo TV, que já tem exatamente um público bem nichado”, completou em entrevista ao “Uol”.

Ainda de acordo com Guilherme Figueiredo, a Betano se interessou pelo tamanho das equipes de outras modalidades do Flamengo. Há uma equipe de vôlei comandada por Bernardinho, Isaquias Queiróz na canoagem, Rebeca Andrade na ginástica e Rafael Silva no judô.

O valor total do contrato coloca o Flamengo em um novo patamar financeiro. A parceria, segundo o clube, é comparável aos acordos de grandes times da Europa. O contrato, contudo, não se limita apenas à exposição da marca no uniforme. A diretoria e a própria Betano, de fato, enxergam um grande espaço para novas e futuras oportunidades de negócios.

