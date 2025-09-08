Patrocinador destaca força do Flamengo para justificar contrato milionário

Diretor comercial da Betano diz que fechou negócio com o clube "pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares" / Crédito: Jogada 10

O Flamengo fechou um contrato milionário com a Betano, nova patrocinadora máster. A casa de apostas vai pagar quase R$ 270 milhões por ano ao Rubro-Negro, sendo o maior do Brasil. Diante disso, o diretor comercial da empresa, Guilherme Figueiredo, falou pela primeira vez sobre o motivo de um contrato tão grande. “São alguns pontos. Claro que o tamanho da torcida influencia. Mais do que o tamanho, a própria distribuição dela pelo país é muito relevante. Sem contar que o Flamengo tem um reconhecimento que não fica só no Brasil, ele é mundial. Fechamos o negócio pensando em toda a América Latina, na Europa e outros lugares. Além disso, o Flamengo disputa todas as competições que entra e tem uma organização no marketing que nenhuma outra equipe no Brasil tem”, disse antes de complementar.