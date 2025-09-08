Palmeiras perde para Barcelona na semifinal do Mundial Sub-17

Bicampeão mundial sub-17, o Palmeiras deu adeus ao sonho do tricampeonato. Afinal, o Alviverde perdeu para o Barcelona, nos pênaltis, por 4 a 2, nesta segunda-feira (8), e caiu na semifinal da competição. Dessa forma, os catalães vão enfrentar o Racing, da Argentina, na decisão.

Dono de uma das gerações mais promissoras do mundo na categoria, o Palmeiras começou melhor. Por outro lado, o Barcelona foi cirúrgico. Assim, o time catalão chegou a abrir 2 a 0. Contudo, o Alviverde vendeu caro. Assim, reagiu e empatou com gols de Juan Gabriel e Juliano Viana na etapa final.