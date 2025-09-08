Palermo é apresentado no Fortaleza e revela conversa com Vojvoda antes do acerto

Treinador argentino assume o Tricolor cearense com objetivo de manter a equipe na Série A e estreia contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza apresentou oficialmente nesta segunda-feira (08/9) o técnico Martín Palermo. O argentino chega com a missão de conduzir o time à permanência na Série A e recuperar a confiança do elenco em meio à fase difícil que atravessa. “Me sinto muito feliz, porque acredito que é um grande desafio, mas difícil. Nunca foi fácil falar da minha carreira como jogador e como treinador. Desafios difíceis, por isso estou aqui, confiando nos jogadores que estão aqui, de reverter essa situação, de sentir a companhia da torcida no próximo jogo. Minha cabeça não pensa em outra coisa, além de deixar o Fortaleza na primeira divisão”, afirmou Palermo.

Escolha pelo Fortaleza Palermo revelou que a decisão de assumir o Fortaleza foi influenciada por uma conversa com o ex-técnico Juan Pablo Vojvoda e pelo diálogo com o CEO Marcelo Paz. “Se vim para cá é porque falei muito com Juan Pablo, por conhecer mais o futebol daqui quando outro clube estava interessado em mim, e também falamos sobre o Fortaleza e sobre o momento que ele está vivendo. Falei por outras circunstâncias e antes de ter a reunião com o presidente”, disse. Além disso, o treinador ressaltou a importância das informações recebidas de Vojvoda sobre o clube e o elenco. “Creio que essa conversa foi muito importante por tudo que ele me contou sobre o que viveu em quatro anos no clube e é uma referência mais que importante, de um colega, de um compatriota, que fez história nesse clube, saber com que material vou encontrar, com que gente vou encontrar. Tinha que assumir esse desafio”, completou.

Objetivo imediato e confiança no elenco O argentino destacou que o primeiro objetivo é garantir os três pontos no próximo jogo, contra o Vitória, no sábado (13), pela 23ª rodada da Série A. “O mais importante é assegurar os três pontos no sábado para regenerar o grupo que, seguramente, está afetado, está golpeado. Me mostraram nesses dois dias de treinamento que estão entusiasmados, que estão com vontade de poder reverter a situação, e é a única maneira: confiar. Crer que é um momento passageiro. É seguir somando pontos, partida a partida. O grupo está unido. Vi um vestiário em que senti um ambiente muito familiar, com jogadores que sinto que estão muito comprometidos”, disse Palermo. Por fim, o treinador afirmou gostar de desafios e demonstrou confiança para trabalhar com os jogadores atuais.