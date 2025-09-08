Novorizontino acerta a trave seis vezes e cede empate ao Atlético-GO no fim

Time da casa abre o placar no segundo tempo, mas sofre o 1 a 1 aos 39 minutos; o resultado freia as duas equipes na tabela da Série B / Crédito: Jogada 10

O Novorizontino e o Atlético-GO empataram em 1 a 1 em um jogo inacreditável em Novo Horizonte (SP). A partida, que ocorreu na noite desta segunda-feira (8), foi válida pela 25ª rodada da Série B. Dantas marcou para o time da casa, e Kelvin empatou para os visitantes. Com o empate, o Novorizontino vai a 37 pontos e permanece em sexto lugar. Já o Atlético-GO, com 32 pontos, sobe para a 12ª posição na tabela. Jogo de uma trave só O primeiro tempo no estádio Jorjão foi de um domínio impressionante e de muito azar para o Novorizontino. A equipe da casa criou diversas chances claras de gol, mas parou na trave em quatro oportunidades distintas. Os jogadores Rômulo, Mayk e Bruno José (duas vezes) carimbaram o poste do time goiano, em um bombardeio que não resultou em gols.