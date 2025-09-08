Nico Williams sofre lesão e vira dúvida para estreia do Athletic Bilbao na Champions

Nico Williams sofre lesão e vira dúvida para estreia do Athletic Bilbao na ChampionsAtacante se machucou com a seleção da Espanha e pode ficar até três semanas fora dos gramados
Nico Williams desfalcará o Athletic Bilbao após se machucar em jogo da seleção espanhola contra a Turquia. O atacante sentiu dores antes do intervalo, caiu no gramado e precisou ser substituído.
De volta a Bilbao, passou por exames que apontaram uma lesão muscular moderada no adutor da perna esquerda. O clube informou que o jogador seguirá em avaliação, sem estipular prazo de recuperação, algo comum na política médica do Athletic.
