Neymar posta foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

Jogador mostrou terceira filha com uniforme do Santos, seu clube do coração e afirmou que ela é mais uma torcedora / Crédito: Jogada 10

Mais uma torcedora do Santos! Neymar usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8), para postar uma foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly. Na publicação, a pequena aparece vestida com uniforme completo do Peixe, clube do coração do jogador e que ele defende atualmente. O camisa 10 do Santos, portanto, mostrou Helena, de 1 ano e três meses, com a blusa e o short branco do Peixe, além de uma meia. Na legenda, Neymar afirmou que é mais uma torcedora do clube paulista.

“Temos mais uma santista na família”, escreveu o jogador, que acrescentou dois corações, um preto e um branco, que representam as cores do Santos. Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, no início da sua carreira, e Mavie, que vai completar 2 anos mês que vem e Mel, que tem 2 meses, da sua relação com Bruna Biancardi. Neymar tenta aproximação das filhas Neymar quer que suas três filhas mais novas cresçam juntas. Afinal, Mavie, Helena e Mel têm idades próximas. No entanto, Helena é filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, e não vive junto com o camisa 10 do Santos. Apesar disso, desde que retornou ao Brasil, no início do ano, para defender o Peixe, o jogador tenta manter as filhas unidas, agora que moram na mesma cidade. Mesmo sem muita exposição nas redes sociais, o jogador já compartilhou alguns momentos de Mavie e Helena juntas.