Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo Esporte

O Globo Esporte de Pernambuco teve uma apresentação diferente nesta segunda-feira (8). Quem comandou o programa foi o jogador Thiago Galhardo, após o acesso do Santa Cruz para à Série C do Campeonato Brasileiro.

No último domingo (7), o time pernambucano buscou o empate por 1 a 1 com o América de Natal, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Como no primeiro jogo o Santa Cruz venceu por 1 a 0, confirmou o acesso com o empate.