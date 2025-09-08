Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo Esporte

Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo Esporte

Jogador comandou programa de Pernambuco após o acesso da equipe à Série C do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Globo Esporte de Pernambuco teve uma apresentação diferente nesta segunda-feira (8). Quem comandou o programa foi o jogador Thiago Galhardo, após o acesso do Santa Cruz para à Série C do Campeonato Brasileiro.

No último domingo (7), o time pernambucano buscou o empate por 1 a 1 com o América de Natal, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Como no primeiro jogo o Santa Cruz venceu por 1 a 0, confirmou o acesso com o empate.

Dessa forma, Thiago Galhardo, artilheiro da equipe na competição, com sete gols em 19 partidas, apresentou o Globo Esporte de Pernambuco. Assim que começou, ele comentou sobre o acesso e chamou a reportagem do confronto.

“Fala minha joia, Thiago mandando o Globo Esporte aqui do estado. Hoje é papai aqui. Eu falei que vim pra subir. Tu secou, mas não adiantou. A cobra subiu. Conta ai como foi o jogo do acesso Diogo Marques”, disse.

Após a matéria, ele sentou para conversar com o apresentador do programa, Tiago Medeiros.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar