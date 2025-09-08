Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo Esporte

Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo EsporteJogador comandou programa de Pernambuco após o acesso da equipe à Série C do Campeonato Brasileiro
O Globo Esporte de Pernambuco teve uma apresentação diferente nesta segunda-feira (8). Quem comandou o programa foi o jogador Thiago Galhardo, após o acesso do Santa Cruz para à Série C do Campeonato Brasileiro.
No último domingo (7), o time pernambucano buscou o empate por 1 a 1 com o América de Natal, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Como no primeiro jogo o Santa Cruz venceu por 1 a 0, confirmou o acesso com o empate.
Dessa forma, Thiago Galhardo, artilheiro da equipe na competição, com sete gols em 19 partidas, apresentou o Globo Esporte de Pernambuco. Assim que começou, ele comentou sobre o acesso e chamou a reportagem do confronto.
“Fala minha joia, Thiago mandando o Globo Esporte aqui do estado. Hoje é papai aqui. Eu falei que vim pra subir. Tu secou, mas não adiantou. A cobra subiu. Conta ai como foi o jogo do acesso Diogo Marques”, disse.
Após a matéria, ele sentou para conversar com o apresentador do programa, Tiago Medeiros.
Thiago Galhardo apresentando o Globo Esporte Pernambuco após a classificação do Santa Cruz para a Série C do Campeonato Brasileiro.