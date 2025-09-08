Montenegro: “Não vamos para Ilhas Cayman e não vai ter grego nenhum”

Ex-presidente do Botafogo, em novo áudio vazado, 'atualiza' a situação sobre a batalha jurídica entre John Textor e a Eagle Holdings / Crédito: Jogada 10

Uma das grandes instituições do botafoguismo voltou à tona com força nos últimos dias: o áudio vazado de Carlos Augusto Montenegro. Figura influente nos bastidores do Botafogo, o ex-presidente “atualizou” seus interlocutores sobre a tentativa de recompra da SAF do clube alvinegro por John Textor. O big boss montou uma empresa nas Ilhas Cayman para lograr êxito, mas ainda não conseguiu contornar a crise política com os acionistas da Eagle Football. As duas partes brigam nos tribunais pelo controle do Mais Tradicional. Montenegro, então, já sabe o cenário. Segundo ele, a tendência é o Botafogo continuar na Eagle Football Holdings. Com ou sem o empresário norte-americano.

Textor não levou o Botafogo para as Ilhas Cayman. Ele queria levar, mas a gente jamais aceitaria. O Botafogo continua no mesmo lugar, em contrato com a Eagle. A ideia é continuar com a Eagle. Se ele (Textor) estiver na Eagle, continua com ele. A gente não vai para Ilhas Cayman nenhuma”, avisou o presidente campeão brasileiro em 1995. Montenegro torce por permanência de Textor O ex-dirigente também revelou que Evangelos Marinakis, magnata grego que se aproximou de Textor nos últimos meses, não terá nenhuma influência sobre o Glorioso. “Não vai ter grego nenhum. Já tinha avisado. Como também não tem mais contratação nenhuma”, acrescentou, em áudio, desta vez, sobre o dono do Olympiacos (GRE), Nottingham Forest (ING) e Rio Ave (POR). Por fim, Montenegro tenta afagar Textor.