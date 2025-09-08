Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leverkusen anuncia substituto para Erik ten Hag

Ex-treinador da Dinamarca assina contrato até 2027 e estreia contra o Eintracht Frankfurt na terceira rodada da Bundesliga
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (8) Kasper Hjulmand como seu novo treinador, com contrato válido até 2027. Aos 53 anos, o dinamarquês estava sem clube desde que deixou o comando da seleção de seu país, onde trabalhou de 2020 a 2024.

Hjulmand ganhou destaque na Euro 2020, ao levar a Dinamarca até a semifinal. Ele deixou a seleção após a eliminação para a Alemanha na última Eurocopa. Não será a primeira experiência dele na Bundesliga já que em 2014/15, comandou o Mainz 05.

O treinador celebrou a oportunidade de comandar o Leverkusen e destacou o peso do desafio.

“Sempre vi o Bayer como um clube sólido, organizado e ambicioso. Essa impressão só se confirmou nos últimos dias. É uma honra receber essa confiança. Estou muito motivado para trabalhar com jogadores experientes e jovens talentosos e ajudar a moldar o futuro do Leverkusen”, disse ao site oficial do clube.

