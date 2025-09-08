Justiça mantém rejeição de denúncia por estelionato contra Bruno Henrique

Atacante do Flamengo foi condenado no âmbito esportivo a 12 jogos de punição, além de multa no valor de R$ 50 mil / Crédito: Jogada 10

Em decisão nesta segunda-feira (08), o juiz Fernando Brandini Barbagalo, do Distrito Federal, decidiu manter a rejeição da acusação de estelionato contra o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante já responde por fraude esportiva em processo que investiga manipulação de resultados. Além disso, a sentença também encaminhou o recurso do Ministério Público à segunda instância no Tribunal de Justiça do DF. A denúncia do MP alega que o atacante, seu irmão Wander Nunes Pinto Júnior e outros sete envolvidos deveriam responder por estelionato, além da fraude esportiva. Isso porque a investigação da Polícia Federal apontou que o cartão amarelo recebido pelo jogador em jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2023, favoreceu apostadores com conhecimento prévio do lance.

Contudo, para Barbagalo, os elementos apresentados pela acusação não sustentam a denúncia por estelionato. O magistrado destacou que as empresas possivelmente prejudicadas não se manifestaram como vítimas, limitando-se a responder solicitações do MP e da PF. Assim, entendeu que as provas indicam apenas o cometimento de fraude esportiva. Ou seja, conduta já enquadrada na Lei Geral do Esporte. Situação processual e efeitos O juiz ainda negou a aplicação de medidas cautelares adicionais requeridas pelo MP, como, por exemplo, o pedido de fiança no valor de R$ 2 milhões. O caso seguirá agora para reavaliação em segunda instância. Bruno Henrique foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) paralelamente ao processo criminal que corre no DF. No âmbito esportivo, o atacante recebeu 12 jogos de suspensão, além de multa de R$ 50 mil. A decisão ainda pode ser contestada pela defesa.