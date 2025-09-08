Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias

Italianos conquistam os três pontos em jogo maluco na Hungria, em confronto direto pela vice-liderança do Grupo I / Crédito: Jogada 10

Em jogo maluco e decisivo no Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Itália venceu Israel por 5 a 4, nesta segunda-feira (8), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria. As equipes faziam um confronto direto pela vice-liderança da chave, na tentativa de disputar ao menos a repescagem para o Mundial. Moise Kean, duas vezes, Raspadori, Politano e Tonali marcaram os gols da vitória italiana. Pelo lado israelense, Dor Peretz marcou outros dois, enquanto Bastoni e Locatelli, contra, completaram o placar. LEIA MAIS: Dinamarca domina e vence a Grécia pelas Eliminatórias da Copa