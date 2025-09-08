Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias

Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas EliminatóriasItalianos conquistam os três pontos em jogo maluco na Hungria, em confronto direto pela vice-liderança do Grupo I
Em jogo maluco e decisivo no Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, a Itália venceu Israel por 5 a 4, nesta segunda-feira (8), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria. As equipes faziam um confronto direto pela vice-liderança da chave, na tentativa de disputar ao menos a repescagem para o Mundial. Moise Kean, duas vezes, Raspadori, Politano e Tonali marcaram os gols da vitória italiana. Pelo lado israelense, Dor Peretz marcou outros dois, enquanto Bastoni e Locatelli, contra, completaram o placar.
Com o resultado, a Itália chegou aos mesmos nove pontos de Israel no Grupo I, mas leva vantagem no saldo de gols e fica com a vice-liderança. Além disso, o time comandado por Gennaro Gattuso, que fez sua segunda partida no comando da seleção, tem uma partida a menos que os israelenses e mais duas a serem disputadas no torneio. A Noruega, com 100% de aproveitamento, é a líder com 12 pontos.
A Itália ainda tem chances de terminar na liderança do Grupo I e confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Para isso, terá que vencer o confronto direto com a Noruega, com o melhor aproveitamento da chave. Os segundos colocados de cada grupo vão disputar a repescagem para o Mundial.
