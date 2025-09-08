Internacional tem retorno de Mercado para confronto contra o Palmeiras

O técnico Roger Machado tem um retorno importante no Internacional. O zagueiro Gabriel Mercado está recuperado de uma lesão na panturrilha direita e fica à disposição do treinador para o confronto contra o Palmeiras, no sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter voltado aos treinos, o jogador ainda vai ser reavaliado diariamente até a partida. Assim, Roger ganha mais uma opção de formação: com o esquema de três zagueiros.