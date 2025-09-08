Imprensa local exalta passeio da Espanha nas Eliminatórias: “Ode ao futebol total”

“Vários que vierem à sua cabeça também deveriam estar lá. Mas Pedri é um jogador sensacional, o melhor do mundo na sua posição, é assim que as coisas são. Por que não me perguntam de Mikel Merino? Mikel Merino, por favor. Rodri, Zubimendi, e outros mais”, completou.

“Temos jogadores fantásticos. Mikel é fantástico, é outro exemplo. Ele faz muitas coisas bem, faz tudo bem, é um jogador de classe mundial. Infelizmente, na Espanha, ele não recebe o reconhecimento que merece. Pessoas humildes como ele são o que fazem o futebol crescer”, concluiu.

Nova geração chama atenção

O “Marca”, por sua vez, enalteceu o atual elenco e relembrou a geração de ouro, que conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012 e ergueu o troféu inédito da Copa do Mundo em 2010, na África do Sul. Além disso, ressaltou que atuação foi uma ‘ode ao futebol total’

“Pensávamos que não veríamos nada igual à Espanha de Casillas, Xavi, Villa e Iniesta, mas esta geração de jogadores liderada por De la Fuente parece destinada a superar o que seus colegas conquistaram entre 2008 e 2012”. Assim o jornalista Juan Ignacio García-Ochoa iniciou sua crônica.