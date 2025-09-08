Grêmio tem esperança nos reforços para alcançar metas no Brasileirão

Prioridade do Imortal é emplacar uma recuperação no torneio e encerrar esta edição entre as oito equipes melhores colocadas / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se apoia nas contratações da segunda janela para manter a esperança de que terá êxito em alcançar os objetivos que a diretoria traçou no Brasileirão. Com uma campanha irregular e até o momento decepcionante, o Imortal tem até 90 dias para confirmar a reviravolta. Apesar disso, os gaúchos não tem esse período disponível. Afinal, para atingir as metas é essencial emplacar uma arrancada no torneio já a partir da próxima rodada. A principal missão continua sendo encerrar sua participação entre as oito equipes melhores colocadas. Até porque, o Tricolor gaúcho almeja se classificar para a próxima edição da Libertadores. Inicialmente, somente os seis primeiros do Campeonato Brasileiro garantem a participação para a principal competição de clubes na América do Sul. A depender do vencedor da Copa do Brasil e se uma das equipes brasileiras vencer a atual edição da Libertadores, haverá um aumento de vagas.

Assim, somar pontos no embate contra o Mirassol se torna o passo inicial para o Tricolor gaúcho ainda ter chances de cumprir a exigência da direção. O duelo ocorrerá na Arena, no próximo sábado (13). Inclusive, neste jogo provavelmente haverá exatamente a estreia do volante Arthur Melo, ídolo revelado no clube. Por outro lado, o Grêmio ainda não deverá poder contar com outra contratação badalada, o meio-campista Willian, ex-Chelsea e Arsenal. Isso porque a tendência é de que a comissão técnica prefira realizar uma preparação especial. No caso, com a intenção de que retome suas melhores condições físicas pelos quase quatro meses de inatividade. Deste modo, o seu primeiro jogo pelo Imortal provavelmente será no Gre-Nal, no dia 21 de setembro. Matemática ideal para o Grêmio carimbar ida para a Libertadores Atualmente o Departamento de Matemática da UFMG, especialista em cálculos no futebol, aponta a chance de 4,1% para o Tricolor gaúcho garantir a vaga na próxima Libertadores. Com isso, precisaria terminar o Brasileirão com 67 pontos e assegurar um aproveitamento maior do que 82% dos pontos que ainda restam.