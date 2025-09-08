Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio tem esperança nos reforços para alcançar metas no Brasileirão

Prioridade do Imortal é emplacar uma recuperação no torneio e encerrar esta edição entre as oito equipes melhores colocadas
O Grêmio se apoia nas contratações da segunda janela para manter a esperança de que terá êxito em alcançar os objetivos que a diretoria traçou no Brasileirão. Com uma campanha irregular e até o momento decepcionante, o Imortal tem até 90 dias para confirmar a reviravolta. Apesar disso, os gaúchos não tem esse período disponível. Afinal, para atingir as metas é essencial emplacar uma arrancada no torneio já a partir da próxima rodada. A principal missão continua sendo encerrar sua participação entre as oito equipes melhores colocadas.

Até porque, o Tricolor gaúcho almeja se classificar para a próxima edição da Libertadores. Inicialmente, somente os seis primeiros do Campeonato Brasileiro garantem a participação para a principal competição de clubes na América do Sul. A depender do vencedor da Copa do Brasil e se uma das equipes brasileiras vencer a atual edição da Libertadores, haverá um aumento de vagas.

Assim, somar pontos no embate contra o Mirassol se torna o passo inicial para o Tricolor gaúcho ainda ter chances de cumprir a exigência da direção. O duelo ocorrerá na Arena, no próximo sábado (13). Inclusive, neste jogo provavelmente haverá exatamente a estreia do volante Arthur Melo, ídolo revelado no clube.

Por outro lado, o Grêmio ainda não deverá poder contar com outra contratação badalada, o meio-campista Willian, ex-Chelsea e Arsenal. Isso porque a tendência é de que a comissão técnica prefira realizar uma preparação especial. No caso, com a intenção de que retome suas melhores condições físicas pelos quase quatro meses de inatividade. Deste modo, o seu primeiro jogo pelo Imortal provavelmente será no Gre-Nal, no dia 21 de setembro.

Matemática ideal para o Grêmio carimbar ida para a Libertadores

Atualmente o Departamento de Matemática da UFMG, especialista em cálculos no futebol, aponta a chance de 4,1% para o Tricolor gaúcho garantir a vaga na próxima Libertadores. Com isso, precisaria terminar o Brasileirão com 67 pontos e assegurar um aproveitamento maior do que 82% dos pontos que ainda restam.

Ou seja, uma campanha superior aos 74% do Flamengo, atual líder do torneio. Neste cenário, o Grêmio precisaria garantir 42 pontos dos 51 possíveis no campeonato. Os gaúchos se encontram na 13ª colocação, com 25 pontos.

