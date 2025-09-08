Goleiro confirma retorno ao futebol aos 83 anos e revela segredo de vitalidade: “Sexo”

Arqueiro anunciou que sua volta acontecerá em outubro pela Primeira Divisão da Úmbria — equivalente à sétima divisão nacional / Crédito: Jogada 10

O italiano Lamberto Boranga, conhecido por desafiar os limites da idade no esporte, anunciou que voltará aos gramados aos 83 anos em outubro para defender o Trevi. A equipe figura na Primeira Divisão da Úmbria — equivalente à sétima divisão nacional. A notícia reforça a rotina singular do ex-goleiro, que já havia surpreendido em 2018, quando atuou pelo Marotese, na nona divisão, aos 75 anos. Além de manter treinos regulares, Boranga exerce carreira como cardiologista e médico esportivo. Em entrevista ao Quotidiano.net, ele explicou que seu objetivo vai além do resultado dentro de campo.

“Faço isso para enfatizar que a idade biológica é uma coisa, e o que você vê no papel é outra. Até os 70, eu era um leão, e há dias em que me sinto com 50”. Sexo na rotina pessoal O veterano também surpreendeu ao revelar hábitos que considera fundamentais para sustentar a vitalidade no esporte. Segundo ele, há de seguir uma dieta controlada, livre de excessos e com muito auxílio de atividades físicas. Entre elas, o sexo. “Um pouco de comida, mas do tipo certo. Nada de álcool, nada de tabaco, pouquíssima carne. Apenas leite de soja e atividade física, incluindo sexo. Um café da manhã reforçado e equilibrado, uma barra energética de chocolate no almoço e um jantar leve”, detalhou.