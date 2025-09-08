Gallardo traça planejamento do River Plate já pensando no Palmeiras

Em resumo, a ideia do treinador riverista passa longe da habitual estratégia de poupar jogadores no confronto imediatamente anterior ao duelo da Liberta. A saber, no próximo dia 13, o Millionario visita o Estudiantes, em La Plata, pela oitava rodada do Clausura na Argentina.

O embate de ida pelas quartas de final da Libertadores, entre River Plate e Palmeiras , acontece somente no dia 17 de setembro. Entretanto, o técnico Marcelo Gallardo já atua nos bastidores no sentido de planejar a gestão de elenco.

Caso não exista nenhum problema físico de nomes que estão com suas seleções na Data Fifa, Gallardo vai usar a equipe que considera como ideal. Ou seja, deixando o princípio de poupar atletas entre o primeiro e o segundo confronto com o Palmeiras.

O raciocínio de Gallardo para tal atitude é de reforçar o caráter de rodagem dos seus comandados na prévia de um compromisso capaz de determinar os rumos da equipe no restante de 2025. Em especial, após ano onde a expectativa de decidir a Libertadores em seus domínios acabou frustrada com a eliminação na semifinal, diante do Atlético-MG.

Diante desse cenário, a tendência é que, contra o Estudiantes (e, provavelmente, diante do Palmeiras), o 11 inicial do River Plate tem Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo e Nacho Fernández; Sebastián Driussi e Maximiliano Salas.