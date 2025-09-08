Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gallardo traça planejamento do River Plate já pensando no Palmeiras

Técnico não deve poupar jogadores em compromisso do Argentino
O embate de ida pelas quartas de final da Libertadores, entre River Plate e Palmeiras, acontece somente no dia 17 de setembro. Entretanto, o técnico Marcelo Gallardo já atua nos bastidores no sentido de planejar a gestão de elenco.

Em resumo, a ideia do treinador riverista passa longe da habitual estratégia de poupar jogadores no confronto imediatamente anterior ao duelo da Liberta. A saber, no próximo dia 13, o Millionario visita o Estudiantes, em La Plata, pela oitava rodada do Clausura na Argentina.

Caso não exista nenhum problema físico de nomes que estão com suas seleções na Data Fifa, Gallardo vai usar a equipe que considera como ideal. Ou seja, deixando o princípio de poupar atletas entre o primeiro e o segundo confronto com o Palmeiras.

O raciocínio de Gallardo para tal atitude é de reforçar o caráter de rodagem dos seus comandados na prévia de um compromisso capaz de determinar os rumos da equipe no restante de 2025. Em especial, após ano onde a expectativa de decidir a Libertadores em seus domínios acabou frustrada com a eliminação na semifinal, diante do Atlético-MG.

Diante desse cenário, a tendência é que, contra o Estudiantes (e, provavelmente, diante do Palmeiras), o 11 inicial do River Plate tem Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo e Nacho Fernández; Sebastián Driussi e Maximiliano Salas.

