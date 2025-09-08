França x Islândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

França e Islândia se enfrentam nesta terça-feira (9) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo D da competição, no Parque dos Príncipes, em Paris. Ucrânia e Azerbaijão completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias Como chega a França Uma das favoritas para ficar com o título da próxima Copa do Mundo, a seleção francesa encara um confronto direto pela liderança do Grupo D. Empatada em pontos com a Islândia, a França perde no saldo de gols e está na segunda posição. Dessa maneira, quem vencer o duelo nesta terça-feira encerra a segunda rodada na liderança do grupo. Na partida de estreia, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps bateu a Ucrânia por 2 a 0 e vai tentar repetir o bom desempenho, desta vez em casa, para se aproximar da vaga na Copa do Mundo. Contudo, a França teve complicações na partida contra a Ucrânia. Isto porque Dembélé e Doué, ambos do PSG, saíram de campo lesionados e são os desfalques da equipe para o jogo desta terça-feira. O PSG, inclusive, ficou insatisfeito com a Federação Francesa e chegou a enviar uma carta na qual exige um novo protocolo médico de colaboração entre times e a seleção.

Como chega a Islândia Assim como a França, a Islândia também venceu na estreia nas Eliminatórias e chega em boa fase para o duelo no Parque dos Príncipes. Na primeira rodada, a seleção goleou o Azerbaijão por 5 a 0 e assumiu a liderança do Grupo D pelo saldo de gols. Dessa forma, a Islândia quer aproveitar o bom momento para arrancar pontos da França em Paris e brigar por uma vaga na Copa do Mundo. Por fim, o técnico Arnar Gunnlaugsson terá somente o desfalque de Albert Guomundsson, lesionado.