Flamengo tenta quebrar longa escrita diante do Juventude no Alfredo Jaconi; entenda

Rubro-Negro não vence o Alviverde em Caxias do Sul desde 1º de outubro de 1997 e tenta reencontrar os triunfos por lá para seguir na liderança / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se prepara para tentar quebrar uma longa escrita diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada. Afinal, o Rubro-Negro não vence o adversário, fora de casa, há 28 anos, desde 1º de outubro de 1997. Algo que chama a atenção do torcedor, devido a grande dificuldade mesmo em confrontos recentes. Na ocasião, os times se enfrentaram na 22ª rodada, no mesmo palco do jogo do próximo domingo (14), às 16h (de Brasília). Rodrigo, contra, estufou a rede para o Rubro Negro aos 24 minutos do segundo tempo. Desde então, foram 13 jogos, com sete derrotas e seis empates.

O confronto mais recente em Caxias do Sul foi pelo Brasileirão da última temporada. O Flamengo, na época comandado por Tite, saiu na frente, com Pedro, mas viu Lucas Barbosa e Mandaca viraram o placar para o Alviverde. Para o duelo, o técnico Filipe Luís não poderá contar com Léo Ortiz, suspenso, assim como Erick Pulgar, que se recupera de uma fratura no pé direito. A situação de Alex Sandro, por sua vez, segue indefinida. Nesse sentido, o lateral se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, mas está em processo mais avançado que o meio-campista chileno. Antes disso, o comandante tem tido ausências significativas nos treinamentos. Afinal, o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados para disputar a Data Fifa de setembro. Entre eles, estão Samuel Lino, que está com a Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti, assim como Gonzalo Plata pelo Equador e Jorge Carrascal pela Colômbia.