Filho de Romário tenta driblar guerra em meio à rotina do futebol na Ucrânia

Atacante, filho de do tetracampeão mundial, há seis meses defende o UCSA, que integra a Segunda Divisão do futebol na Ucrânia / Crédito: Jogada 10

O atacante Romarinho, filho do ex-jogador e tetracampeão mundial Romário, foi o personagem do terceiro episódio da série “Futebol na Guerra”. Assim, em seu canal no YouTube, o influenciador Cartolouco expôs momentos da rotina do atleta na Ucrânia. Inclusive, há seis meses ele atua pelo UCSA, que integra a Segunda Divisão do futebol local. Uma situação inusitada que o atacante relatou foi que Romário lhe motivou a aceitar a proposta do clube ucraniano.

“Quando surgiu a oportunidade, meu pai se amarrou na ideia, botou muita pilha para eu vir. A iniciativa foi mais dele que minha. Aqui acontece muito bombardeio e mostrei isso para minha família. Aí, quando voltei de férias, pediram para que eu não voltasse mais”, ressaltou Romarinho. Filho de Romário expõe convívio com a guerra na Ucrânia O jogador tem contato com o confronto bélico entre Rússia e Ucrânia, que ocorre desde 2022. Por sinal, ele declara que presenciou ataques em sua casa e em sessões de treino no UCSA. Inclusive, o filho do tetracampeão mundial tem mais três meses de contrato com o clube e não deseja sair do país. “Estava ouvindo barulho de explosões perto da minha casa. Vim na janela para filmar. Quando eu boto a cara, vejo um drone. Saí correndo e não voltei mais na janela. Também ouvimos barulhos de tiros nos treinamentos. Como todo dia tem alarme, a gente acaba se acostumando. Apesar de tudo, vivo muito bem aqui e consigo guardar um dinheiro antes de voltar para casa”, relatou o atacante.