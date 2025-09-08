Felipe Melo revela pedido por Everton Ribeiro no Fluminense: “Enchi o saco do presidente”

Ex-jogador cita que foi um dos entusiastas na possível contratação de meio-campista, mas passado com a camisa do Flamengo pesou na época / Crédito: Jogada 10

Depois de uma passagem de sucesso pelo Flamengo, Everton Ribeiro teve pela frente a decisão de escolher um novo clube para a sequência da carreira. Assim, naquela época, o meio-campista teve uma proposta do Fluminense, antes de acertar com o Bahia, adversário pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista ao “Fechamento SporTV”, o ex-jogador Felipe Melo disse que era um dos entusiastas na contratação do atleta, na ocasião. “Fluminense queria. Eu enchia o saco do presidente, falando: “Traz, traz, traz para cá, ele tem que vir”. Eu sempre achei quase impossível, por ele ser um ídolo do Flamengo, que é rival do Fluminense. Mas eu fui um dos caras que encheu o saco do presidente. Falei: “Traz que ele é craque”. Mas infelizmente ele foi para o Bahia (risos)”, disse o ex-zagueiro.