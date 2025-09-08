Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Felipe Melo revela pedido por Everton Ribeiro no Fluminense: “Enchi o saco do presidente”

Ex-jogador cita que foi um dos entusiastas na possível contratação de meio-campista, mas passado com a camisa do Flamengo pesou na época
Depois de uma passagem de sucesso pelo Flamengo, Everton Ribeiro teve pela frente a decisão de escolher um novo clube para a sequência da carreira. Assim, naquela época, o meio-campista teve uma proposta do Fluminense, antes de acertar com o Bahia, adversário pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista ao  “Fechamento SporTV”, o ex-jogador Felipe Melo disse que era um dos entusiastas na contratação do atleta, na ocasião.

“Fluminense queria. Eu enchia o saco do presidente, falando: “Traz, traz, traz para cá, ele tem que vir”. Eu sempre achei quase impossível, por ele ser um ídolo do Flamengo, que é rival do Fluminense. Mas eu fui um dos caras que encheu o saco do presidente. Falei: “Traz que ele é craque”. Mas infelizmente ele foi para o Bahia (risos)”, disse o ex-zagueiro.

O jogador, então, ressaltou que o passado e tudo que viveu com a camisa rubro-negra dificultaram um possível acerto com o Tricolor. No clube da Gávea, empilhou títulos e se tornou ídolo.

“Não cheguei a conversar diretamente com ele (Mário Bittencourt), mas sabia do interesse. Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas, com tudo o que eu vivi no Flamengo e tudo o que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara”, explicou Everton à TNT Sports.

Por fim, o jogador aceitou a proposta do Bahia, onde reencontrou Rogério Ceni e conquistaram a Copa do Nordeste nesta temporada. Ele é um dos líderes do elenco e já soma 107 jogos, com nove gols e 14 assistências.

