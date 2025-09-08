Facundo Torres perde espaço no Palmeiras e vê concorrência aumentar no ataque

Titular na primeira parte da temporada, uruguaio vive fase de baixa e amarga série de nove jogos sem participação em gols

Entre fevereiro e maio, Torres viveu sua melhor fase pelo Verdão. Foram 20 jogos seguidos como titular, reflexo da confiança do técnico Abel Ferreira. A sequência reforçava a expectativa de que ele se consolidaria como referência ofensiva.

Pouco menos de um ano após chegar ao Palmeiras como uma das grandes apostas do clube para 2025, Facundo Torres atravessa seu momento mais delicado com a camisa alviverde. O atacante uruguaio, que custou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 71,9 milhões à época), deixou de ser presença constante entre os titulares e iniciou apenas uma partida nas últimas cinco rodadas.

A queda de rendimento, porém, fez o cenário mudar. Desde agosto, o atacante perdeu espaço para Vitor Roque e Flaco López, que aproveitaram o bom momento e obrigaram Abel a reformular o sistema ofensivo, passando a atuar com um 4-3-3 mais flexível.

Outro fator que pesa contra Torres é a recuperação de Felipe Anderson, que retomou a titularidade e se tornou peça-chave no esquema tático. Com isso, as opções ofensivas do Palmeiras ganharam variedade, mas o uruguaio acabou sendo o principal prejudicado.

Atacante vive seca no Palmeiras

Sem participação em gols há nove partidas, a última contribuição decisiva de Torres aconteceu no duelo contra o Grêmio. Na ocasião, ele marcou o gol da vitória por 1 a 0. No geral, soma 47 jogos pelo Palmeiras, com oito gols e quatro assistências.

Agora, o desafio do atacante é recuperar espaço em meio à forte concorrência. Além disso, quer provar que pode voltar a ser protagonista na reta final da temporada.