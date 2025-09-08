Ex-Santos, zagueiro da Bolívia destaca chance histórica diante do Brasil pelas Eliminatórias

Ex-Santos, zagueiro da Bolívia destaca chance histórica diante do Brasil pelas EliminatóriasLeonardo Zabala ressalta esperança do país antes de confronto que pode garantir vaga inédita na repescagem da Copa do Mundo de 2026
O duelo entre Bolívia e Brasil, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estadio Municipal El Alto, ganhou clima de decisão para os bolivianos. Na oitava colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção precisa vencer e ainda torcer por um tropeço da Venezuela para manter vivo o sonho de disputar o Mundial de 2026.
Ex-Santos e atualmente no Cancún FC, do México, o zagueiro Leonardo Zabala reforçou a confiança do elenco para a rodada derradeira.
“Chegamos até essa última rodada com chances, então tudo é possível. Sabemos que temos um desafio difícil, que é vencer o Brasil, uma das melhores seleções do mundo. Mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor, que acredita nessa vaga inédita para a Bolívia”, afirmou.
“O sentimento aqui do povo boliviano é de esperança. Fazia tempo que a Bolívia não chegava até a última rodada das Eliminatórias com chances de conquistar uma vaga e isso tem sido especial para todos nós. Queremos dar essa alegria ao nosso povo e o grupo está focado nesta última partida”, acrescentou.
Com 17 pontos, a Bolívia ocupa a oitava posição na tabela. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 2026, aparece na vice-liderança com 28.