Emerson Royal se coloca à disposição de Filipe Luís

Com pouco espaço, Emerson Royal deve ganhar chance no Flamengo. O lateral-direito está recuperado de uma lesão leve no tornozelo esquerdo e tende a iniciar partida contra o Juventude, no domingo, na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa da Data Fifa. O jogador destacou que está à disposição do técnico Filipe Luís e frisou a importância da parada para ajustar detalhes dentro de campo.

“A gente sabia que a rotina de jogos foi um pouco apertado. E agora foi importante para gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente erros durante a competição. Agora, é voltar firme aí para gente conseguir seguir na liderança. Estou à disposição do Felipe. Estava no banco de reservas, mas não estava 100% para poder jogar. Foi um momento muito complicado e era muito incômodo pra mim, mas agora eu me sinto bem, tô bem preparado”, destacou o jogador à FlamengoTV.