Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emerson Royal se coloca à disposição de Filipe Luís

Emerson Royal se coloca à disposição de Filipe Luís

Recuperado de lesão, lateral tende a iniciar como titular em partida contra Juventude, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com pouco espaço, Emerson Royal deve ganhar chance no Flamengo. O lateral-direito está recuperado de uma lesão leve no tornozelo esquerdo e tende a iniciar partida contra o Juventude, no domingo, na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa da Data Fifa. O jogador destacou que está à disposição do técnico Filipe Luís e frisou a importância da parada para ajustar detalhes dentro de campo.

“A gente sabia que a rotina de jogos foi um pouco apertado. E agora foi importante para gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente erros durante a competição. Agora, é voltar firme aí para gente conseguir seguir na liderança. Estou à disposição do Felipe. Estava no banco de reservas, mas não estava 100% para poder jogar. Foi um momento muito complicado e era muito incômodo pra mim, mas agora eu me sinto bem, tô bem preparado”, destacou o jogador à FlamengoTV.

Royal, aliás, ainda viu a lesão de Varela pela seleção do Uruguai. O atleta apresentou um quadro de pubalgia e passará por avaliação do departamento médico rubro-negro. Desta maneira, pode ficar fora contra os times gaúchos. Ele e Arrascaeta vão se apresentar na quarta-feira (10), já que na terça-feira haverá folga para o elenco.

O lateral foi contratado do Milan por 9 milhões de euros (R$ 58,7 milhões) e ainda está se adaptando ao Flamengo. Fez cinco jogos, sendo três como titular. A pausa para a Data Fifa foi importante para se entrosar com o grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar