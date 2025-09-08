Dinamarca domina e vence a Grécia pelas Eliminatórias da Copa

Dinamarca domina e vence a Grécia pelas Eliminatórias da CopaEquipe vermelha e branca aplica 3 a 0 sobre os gregos, pela segunda rodada da competição, no Estádio Georgios Karaiskáki, em Atenas
Consistente e sem sustos, a Dinamarca assumiu a liderança do Grupo C das Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (8), a equipe vermelha e branca foi muito superior e venceu a Grécia por 3 a 0, pela segunda rodada da competição, no Estádio Georgios Karaiskáki, localizado em Atenas. Damsgaard, Christensen e Hojbjerg marcaram os gols da vitória. Os gregos, que fizeram uma estreia surpreendente, não tiveram chances de reação.
Com o resultado, a Dinamarca soma quatro pontos, mesmo número que a Escócia, na liderança do grupo C. A Grécia, entretanto, caiu para terceira posição, com três somados. A Bielorrúsia fica na última posição ainda sem pontuar. Assim, as seleções voltam a campo só em outubro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Dinamarca passeia sobre a Grécia
A seleção dinamarquesa foi superior no primeiro tempo. A vermelha e branca teve maior posse de bola e mais chances de balançar as redes. Além disso, o time adotou uma linha alta de marcação para dificultar a saída dos gregos, que sofreram com os erros de passe. Aos 32 minutos, Damsgaard arriscou uma bela finalização e abriu o placar. Os azuis e brancos até esboçaram uma reação, porém sem grande perigo. Os visitantes, aliás, quase ampliaram nos acréscimos em falta, mas Tzolakis operou um milagre.
O panorama da segunda etapa não mudou. A Dinamarca seguiu com maior intensidade e criou as melhores situações de gols. A Grécia, por sua vez, encontrou dificuldades para sair jogando e quase não avançaram. Aos 17 minutos, o zagueiro Christensen estava com confiança em alta, carregou a bola até a entrada e marcou o segundo gol da partida. A equipe de Brian Riemer seguiu controlando o jogo e perto dos minutos finais Hojbjerg aproveitou rebote e marcou o terceiro para sacramentar o triunfo sem sustos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.