Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro define plano para contar com Fabrício Bruno no clássico

Cruzeiro define plano para contar com Fabrício Bruno no clássico

Zagueiro deve ser titular da Seleção na partida contra a Bolívia e terá o clássico com a Raposa 48 horas depois da partida em El Alto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Cruzeiro se prepara para poder contar com o zagueiro Fabrício Bruno na partida da próxima quinta-feira (11), contra o Atlético. O defensor está com a Seleção Brasileira e deve ser titular na partida contra a Bolívia, em El Alto, nesta terça (09). Com isso, o jogador tem menos de 48 horas para se preparar para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O planejamento cruzeirense não envolve buscar o zagueiro na Bolívia. A Seleção embarca de volta ao Brasil logo depois da partida, que deve terminar pelas 22h30. A expectativa é que voo da CBF chegue ao Rio de Janeiro no final da manhã de quarta-feira (10), menos de 36 horas antes do clássico.

Na capital fluminense, o Cruzeiro deve buscar Fabrício Bruno em um voo fretado e levá-lo para Belo Horizonte para se juntar ao restante do elenco. O clube não pensa independete se ele for titular ou não da Seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar