Corinthians renova contrato de Gustavo Henrique até 2027

Zagueiro celebra permanência e reforça papel de liderança no elenco alvinegro. Jogador é um dos pilares do atual elenco / Crédito: Jogada 10

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique. O novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2027. Antes, o defensor tinha acordo válido somente até o fim desta temporada. Assim, estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Timão de graça no ano que vem. Presente desde janeiro do ano passado no Parque São Jorge, Gustavo Henrique se consolidou como titular e referência defensiva. Aliás, ao todo, soma 56 partidas com a camisa alvinegra e teve papel decisivo na campanha do título paulista de 2025.