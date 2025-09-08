Chegada de Rigoni faz São Paulo ultrapassar limite de estrangeiros no Brasileirão

Com dez atleta gringos no elenco, Tricolor pode ter dificuldade para definir lista de relacionados para o Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O São Paulo pode enfrentar em breve um desafio fora das quatro linhas: a gestão do elenco diante da regra do Campeonato Brasileiro que limita a inscrição de até nove jogadores estrangeiros por jogo. Caso todos os atletas estejam à disposição, o técnico Hernán Crespo terá que deixar um de fora da lista de relacionados a cada rodada. Atualmente, o Tricolor conta com dez atletas de fora do país. Os defensores Cédric Soares, Enzo Díaz, Arboleda, Ferraresi e Alan Franco, o meio-campista Bobadilla, além dos atacantes Calleri, Tapia, Dinenno e Rigoni.