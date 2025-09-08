Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chegada de Rigoni faz São Paulo ultrapassar limite de estrangeiros no Brasileirão

Com dez atleta gringos no elenco, Tricolor pode ter dificuldade para definir lista de relacionados para o Campeonato Brasileiro
O São Paulo pode enfrentar em breve um desafio fora das quatro linhas: a gestão do elenco diante da regra do Campeonato Brasileiro que limita a inscrição de até nove jogadores estrangeiros por jogo. Caso todos os atletas estejam à disposição, o técnico Hernán Crespo terá que deixar um de fora da lista de relacionados a cada rodada.

Atualmente, o Tricolor conta com dez atletas de fora do país. Os defensores Cédric Soares, Enzo Díaz, Arboleda, Ferraresi e Alan Franco, o meio-campista Bobadilla, além dos atacantes Calleri, Tapia, Dinenno e Rigoni.

Rafael Tolói, apesar de ter defendido a seleção da Itália, não entra nessa cota. Isso porque o zagueiro nasceu no Brasil e, pela regra da CBF, está sendo considerado brasileiro nato para efeito da competição.

No momento, o problema não se apresenta de forma prática, já que o argentino Calleri está lesionado e só deve voltar a atuar em 2026. Porém, quando todos os jogadores estiverem disponíveis, Crespo terá de traçar uma estratégia para decidir quem será preterido a cada rodada.

Na Libertadores, esse obstáculo não existe. A Conmebol não impõe limite para estrangeiros inscritos ou relacionados, permitindo que todo o elenco esteja à disposição. Um alívio em meio ao calendário apertado da reta final de temporada.

