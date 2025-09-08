CBF estuda construção de novo CT para a Seleção Brasileira

Ideia é de criar um novo CT, desta vez no Rio de Janeiro; Granja Comary, em Teresópolis, teria ampliação, mas projeto fica em pausa

A CBF cogita construir um novo centro de treinamento para a Seleção Brasileira. Assim, colocou em modo de espera um projeto de ampliação da Granja Comary, atual CT da Amarelinha, em Teresópolis (RJ).

Segundo informações do portal Uol desta segunda-feira (8/9), a entidade máxima do futebol brasileiro utilizaria uma reserva da Conmebol visando projetos de desenvolvimento para bancar o novo CT, previsto para ficar no Rio de Janeiro. Dessa forma, caso o projeto caminhe positivamente, a Granja Comary se tornaria o CT oficial das seleções femininas e de base.

LEIA MAIS: Ancelotti projeta mudanças e destaca ‘atitude’ como chave do sucesso da Seleção

Assim, a Conmebol aguarda pela condução da CBF, que, por sua vez, trata a questão com cautela. Afinal, o debate ainda se encontra em estágio embrionário. A ideia atual é localizar o possível novo CT na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RJ, já que a CBF possui um terreno no local.

O projeto inicial de reforma da Granja era da gestão Ednaldo Rodrigues. A ideia do ex-presidente, afinal, era de aumentar o número de quartos, criando novos 28, e transferir o almoxarifado de local. Isso por conta do fato de as comissões técnicas das seleções crescerem cada vez mais.