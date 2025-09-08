Cantor lamenta trajetória e não crê em Neymar para Copa: “Maior frustração que vi”

Presença do camisa 10 na lista da Seleção Brasileira para próxima edição do Mundial segue dividindo opiniões entre torcedores; veja vídeo / Crédito: Jogada 10

O cantor Jota.pê demonstrou todo seu envolvimento com futebol durante participação recente no podcast Boppismo, de Lucca Bopp, no Youtube. De opiniões populares às impopulares, o artista adotou um tom mais crítico e de lamento quando a pauta chegou em Neymar e seu futuro na Seleção. Isso porque a nova joia da MPB não crê que o astro ainda seja capaz de corresponder às expectativas dos torcedores. Jota.pê reconheceu a genialidade do camisa 10 do Santos em diferentes fases da carreira, mas descartou condições reais para que volte a brilhar em alto nível. Ele, inclusive, definiu o atacante como “a maior decepção das que já viu” no futebol.

“Não tenho [esperança no Neymar para Copa]. Cara, eu acho que o Neymar é a maior frustração de todas que eu já vi. Porque ele realmente foi genial. Se você para pra ver as coisas que ele fazia na época de Barcelona, eu acho que na época do PSG ele era até melhor do que na época do Barcelona”, e prosseguiu: “Só que ele começou a se machucar muito, assim, começou a dar atenção pra outras coisas. Pelo menos a impressão que todo mundo tem. Então, assim, acho frustrante, porque ele poderia muito ter sido melhor do mundo várias vezes. Poderia ter vencido 500 Champions, independente do clube que ele tivesse. Mas realmente é decepcionante”, completou. Situação no Santos O artista chegou a mencionar momentos mais recentes no Santos para complementar sua percepção. Isso porque o camisa 10 esteve fora de compromissos importantes na temporada por lesões constantes. “O que está acontecendo com ele no Santos agora, o jeito que ele está, sabe? De vontade mesmo, de olhar pra cara dele, de fisicamente e tudo… Eu realmente acho uma pena, mas não acredito. Acho que, claro, o fato dele ser genial e, sei lá, diante de uma necessidade, ai coloca o cara na frente do gol, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas esperar para depender dele, eu acho perigoso”, completou.

Opinião sobre Neymar #neymar ♬ som original – boppismo @boppismo JOTAPÊ DESABAFA SOBRE NEYMAR NO BRASIL! #futebol O Santos ainda não confirmou se o atacante entrará em campo contra o Atlético-MG, neste domingo (14), pela Arena MRV. A dúvida se dá principalmente devido ao gramado sintético — inclusive já criticado pelo craque. “Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões”, disse o camisa 10 em entrevista no mês passado.

Neymar fora da lista de Ancelotti A ausência do camisa 10 na última convocação para esta edição das Eliminatórias segue rendendo na imprensa nacional. Em sua última coletiva, Carlo Ancelotti sustentou a decisão e afirmou que a comissão também observa fatores físicos e de desempenho. “Verdade. É uma decisão técnica, que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez e no problema que tem. O critério físico é o que toda comissão considera muito, muito importante”, respondeu. O camisa 10 não veste a amarelinha desde a lesão sofrida contra o Uruguai, em 2023, seja por problemas de lesão ou de decisão técnica. A ausência prolongada, aliás, motivam quase diariamente debates em programas esportivos entre vê-lo como peça útil ao elenco ou descartá-lo do projeto 2026.

Quem é Jota.pê? Natural de Osasco (SP), Jota.pê é um nome em ascensão na MPB. Ficou conhecido ao participar do The Voice Brasil e por integrar o duo Àvuà, ao lado de Bruna Black. Atualmente, desenvolve carreira solo com repertório autoral e apresentações em festivais pelo país. Calendário do Santos Em meio à incerteza sobre o ídolo, o Peixe se prepara para o jogo contra o Atlético no próximo domingo (14), às 16h, na Arena MRV, pelo Brasileirão.