Botafogo vence Flamengo e conquista Brasileirão Sub-20 feminino

Rebeca fez belo gol no apagar das luzes do primeiro tempo e garantiu a vitória das Crias Gloriosas / Crédito: Jogada 10

O Botafogo é campeão brasileiro sub-20 de futebol feminino. Com belo gol de Rebeca no apagar das luzes do primeiro tempo, as Crias Gloriosas venceram as Meninas da Gávea por 1 a 0, nesta segunda-feira (8), no Estádio Luso-Brasileiro. Dessa forma, conseguiu a sua revanche e deu o troco pelo vice-campeonato do ano passado. Pelo segundo ano consecutivo, Botafogo e Flamengo decidiram o título do Brasileirão Sub-20 feminino. Além da disputa do título da competição nacional no ano passado, vencido pelas Meninas da Gávea pelo histórico placar de 7 a 0, as equipes se encontraram na final da Copa Rio feminina deste ano. Contudo, dessa vez as Crias Gloriosas deram o troco e venceram por 3 a 0.