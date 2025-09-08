Botafogo ainda não sabe se poderá contar com Vitinho contra o Vasco; entenda

Lateral pode ganhar minutos pela Seleção contra a Bolívia, na altitude, e terá curto tempo de preparação para o clássico decisivo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Vitinho no jogo decisivo com o Vasco, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Afinal, o jogador pode ganhar minutagem pela Seleção Brasileira, que enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9), às 20h30, no Municipal de El Alto, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Como o Brasil já está garantido no Mundial, Carlo Ancelotti pode dar minutos a determinados jogadores. Vale lembrar que diante do Chile, no Maracanã, Wesley, ex-Flamengo, foi o titular no setor.

O técnico Davide Ancelotti, então, aguarda a definição do jogo do Brasil. O confronto será em El Alto, na Bolívia, com mais de 4 mil metros de altitude, para saber se contará com o atleta. Isso porque o cenário causa um desgaste ainda maior nos jogadores. Vitinho deve viajar logo depois do jogo ou na madrugada para que tenha um curto período de descanso. No dia seguinte, o Alvinegro finaliza a preparação, com o último treino e o início da concentração para o clássico. Até o momento, Davide tem trabalhado com a possibilidade de utilizar o uruguaio Mateo Ponte, que já soma 28 jogos na temporada, sendo dez como titular e com um gol.